لبنان

قاسم: نحاول قدر الإمكان أن نرفع عدد نوابنا ونواب حلفائنا

Lebanon 24
14-04-2022 | 09:09
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أكد نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في مقابلة مع "إذاعة النور" ضمن برنامج "السياسة اليوم"، أن "حزب الله يخوض معركة الإنتخابات كمعركة أوزان تعبر عن الأوزان السياسية وصورة لبنان التي يريدها اللبنانيون".
 
وقال: "نحن لا نهتم بالأكثرية والعدد، إنما بأن نكون قوة وازنة في البلد ونحاول قدر الإمكان أن نرفع عدد نوابنا ونواب حلفائنا لأن هذا يساعدنا في التعبير عن مواقفنا السياسية. إن خيارنا السياسي هو أن يكون البلد محررا وخارج التبعية لأميركا، ولا نقبل بالتطبيع مع إسرائيل"، وأوضح أن "حلفاء حزب الله هم المتحالف معهم سياسيا وخصومه هم المختلف معهم سياسيا"، وشدد أن "حزب الله كان ولا يزال مع إجراء الإنتخابات في موعدها، لأن الوضع الداخلي لم يعد يحتمل مزيدا من التدهور، ويجب أن يحصل تجديد معين يمكن أن يتحقق مع الإنتخابات، من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة مع أهمية حصول إجراءات إصلاحية".
 
وأشار إلى أن "السؤال اليوم يجب أن يوجه إلى الطرف الآخر: هل يريد فعلا إجراء الإنتخابات؟"، ورأى أنه "لا يوجد أي دليل عملي من أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية يقول بتأجيل الإنتخابات، إنما هناك تمنيات من هذه الجهات وتوجد بعض الرغبات والتحليلات".
 
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