لبنان

غفران غادرت منزل ذويها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئاً؟

Lebanon 24
14-04-2022 | 09:30
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صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة البـــــلاغ التالــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:

-  غفران أحمد الرمضان (مواليد عام 2006، سوريّة الجنسيّة)

التي غادرت بتاريخ 13-4-٢٠٢٢، منزل ذويها الكائن في بلدة حوش النبي، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة طليا في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 345199/28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
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