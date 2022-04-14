اقفال محطة لبيع المحروقات بالشمع الاحمر (صور)

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من مكتب أمن الدولة باقفال محطة لبيع المحروقات بالشمع الأحمر في منطقة صور بناء لاشارة القضاء المختص بسبب المخالفات المتكررة لجهة عدم الالتزام بالسعر الرسمي.