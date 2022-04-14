لبنان

اقفال محطة لبيع المحروقات بالشمع الاحمر (صور)

Lebanon 24
14-04-2022 | 09:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من مكتب أمن الدولة باقفال محطة لبيع المحروقات بالشمع الأحمر في منطقة صور بناء لاشارة القضاء المختص بسبب المخالفات المتكررة لجهة عدم الالتزام بالسعر الرسمي.
 
 
 
 
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