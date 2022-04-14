نقابة "اوجيرو" تحض مصرف لبنان على الاسراع في تحويل المساعدات الاجتماعية وبدل النقل

قال المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو"، في بيان: "بعد اللغط في خصوص عدم تمكن الزملاء العاملين في هيئة "اوجيرو" من تسلم قيمة المساعدة الإجتماعية وبدلات النقل من المصارف، وبعد الإستفسارات والإتصالات التي اجريت لتوضيح هذا الامر، تبين ان المشكلة هي بين مصرف لبنان والمصارف".وأضاف: "بناء عليه، يحض المجلس التنفيذي لنقابة "اوجيرو" حضرات السادةالمسؤولين في المصرف المركزي على الاسراع في تحويل المبالغ الى المصارف، والتي نتمنى عليها التجاوب مع طلبات الزملاء العاملين لجهة عدم تقييد السحوبات بسقف محدد - تعميم حاكم مصرف لبنان - (وفي حال عدم التزام المصرف المركزي تحويل الاعتمادات المطلوبة او عدم قيام اي مصرف بدفع المستحقات كاملة سيتم التعامل معه بإعتبارنا في حل من التزاماتنا تجاهه (مبدأ المعاملة بالمثل ) لجهة القيام باعمال صيانة الخطوط الهاتفية او الانترنت او الخطوط التأجيرية للمصرف لغير الملتزم. وعليه، سيتابع المجلس هذا الموضوع حسب الاصول القانونية".