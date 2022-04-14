لبنان

شيخ العقل تسلم من الشيخ حسن كتابه "مشيخة العقل والمجلس المذهبي"

Lebanon 24
14-04-2022 | 09:47
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التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - بيروت اليوم، الشيخ القاضي نعيم حسن مقدما كتابه الصادر حديثا: "مشيخة العقل والمجلس المذهبي 2006-2021 - شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز القاضي الشيخ نعيم حسن" الذي تضمن محاور واجزاء تلخص ولاية سماحة الشيخ حسن لمدة 15 عاما وما تخللها من انشطة واعمال وانجازات.
  
واستقبل الشيخ أبي المنى آمر مفرزة جونيه القضائية العقيد حنا اللحام. 
 
كما استقبل الهيئة الادارية الجديدة "لرابطة العمل الاجتماعي" برئاسة المهندس رائد الريس وتضم: ماوية الزهيري، ناديا حلاوي، ايهاب ذبيان، مجدي قباني، فادي بو مغلبيه، رضا سعد ودنيا الشعار، وقد تم تداول افكار متعلقة بالعمل الثقافي والعلاقة مع الطلاب الجامعيين.
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