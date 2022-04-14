سلامة: مستعد لمواجهة القضاء السويسري

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة تلفزيونية أنه مستعد للقاء ممثلي الادعاء السويسريين وجها لوجه والرد على أسئلتهم بشأن تحقيقهم في غسل الأموال.وقال سلامة في حوار مع برنامج استقصائي على قناة إس.أر.إف السويسرية اتصل به من بيروت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء "أبلغت بالفعل سلطات القضائية السويسرية بأنني مستعد للذهاب".وأضاف "لأنهم سألوا في شباط 2020 عما إذا كان يمكنهم مقابلتي في لبنان أم في سويسرا. وقلت أنني مستعد للذهاب إلى سويسرا … وانتظر استدعاءهم لي".وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق التحقيق في عمليات غسل أموال ضخمة واختلاس محتمل يتعلق بالبنك المركزي.واستجوب النائب العام اللبناني سلامة العام الماضي بناء على هذا الطلب.وقدر سلامة ثروته الشخصية بنحو 150 مليون دولار زادت من 23 مليون دولار في 1993، قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، بفضل استثمارات.وردا على سؤال عن عقارات يملكها في سويسرا عن طريق شركات تعمل بالوكالة منها مبنى في مدينة مورج على بحيرة جنيف قائلا إنه لم يرها من قبل.وقال إنه استفاد من استشارات استثمارية وقروض مصرفية لشراء العقار وأضاف "لا أرى جريمة في ذلك".