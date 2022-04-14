وزير الاقتصاد استقبل نجاة رشدي

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، في مكتبه في الوزارة، نائب المنسق الخاص والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة نجاة رشدي، وتمّ البحث في سبل التعاون بمشاريع تواكب المرحلة الحالية. كما تم الإتفاق على إطار عمل يعلن عنه لاحقاً وخاصةً في مواضيع التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.