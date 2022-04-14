لبنان

وزير الداخلية عرض مع القناعي سبل تنشيط العلاقات اللبنانية - الكويتية

Lebanon 24
14-04-2022 | 10:30
A-
A+
Doc-P-942262-637855543021755320.jpg
Doc-P-942262-637855543021755320.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مكتبه، بعد ظهر اليوم، سفير الكويت عبد العال القناعي، وتم البحث في العلاقات اللبنانية - الكويتية وسبل تنشيطها.
 
القناعي
بعد اللقاء، قال القناعي: "سعدت اليوم بلقاء أخي وصديقي معالي الوزير لأنقل حرص الكويت على أفضل العلاقات مع لبنان الشقيق، وناقشنا كيفية تعزيز التعاون وتوثيقه بين البلدين الشقيقين في المجال الأمني ومجال مكافحة المخدرات، وسمعت من معاليه حرصه الشديد حتى أكثر من حرصنا على القيام بكل ما هو ممكن لتعزيز هذا التعاون بين البلدين الشقيقين".
 
مولوي
بدوره، قال مولوي: "شكرا لحضوركم سعادة السفير، أنتم في بلدكم، لم نشك يوما بمحبة الكويت وكل دول الخليج العربي للبنان، هي المبادرة الكويتية تؤتي ثمارها الطيبة، التي أبت الكويت إلا أن تكون سباقة مع كل الدول العربية لمواصلة تقديم الخير للبنان. هنيئا لنا جميعا بنجاح المبادرة العربية التي انطلقت من الكويت، والتي نقلها صاحب السمو وزير الخارجية الكويتي عندما استقبلناه في لبنان، تحياتي وتحيات كل اللبنانيين إلى صاحب السمو، إلى القيادة الكويتية، نرحب بكم بين أهلكم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:39 | 2022-04-14
14:36 | 2022-04-14
14:18 | 2022-04-14
14:17 | 2022-04-14
14:04 | 2022-04-14
13:41 | 2022-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website