كلاس استقبل وزير المهجرين ووفدا من اليونيسيف

استقبل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس في مكتبه، وزير المهجرين عصام شرف الدين، وبحثا في شؤونا عامة ورياضية.كما واستقبل وفدا من منظمة اليونيسيف، في حضور رئيس مصلحة الشباب جوزف سعدالله والمستشارين الدكتورة ميرنا صبرا والمحامي ابراهيم الشويري ورجا لبكي.وجرى بحث مطول في "السياسة الشبابية الوطنية، وتم الاتفاق على تعديل بعض النقاط على الاطار التنفيذي، وعلى مسودة نهائية تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء".كذلك التقى كلاس نائب رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية رئيس الاتحاد اللبناني للمواي تاي سامي قبلاوي على رأس وفد من الاتحاد، وعضو اللجنة الاولمبية رئيس الاتحاد اللبناني لليخوت ربيع سالم، وطرحا امورا تتعلق كل بلعبته وبرامجها وانشطتها، كما شرح سالم لملف البترون عاصمة الشراع لسنة 2022.