صدمها على أوتوستراد الميناء - بيروت... ماذا كانت النتيجة؟

تعرضت شابة، مجهولة الهوية، لحادث صدم على أوتستراد الميناء - بيروت من قبل سيارة رباعية الدفع من نوع بي ام x5 وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".





وقد أحيل صاحب السيارة إلى التحقيق . ونقلت المفتاة بحالة حرجة الى مستشفى الحكومي في القبة وعرف انها فارقت الحياة لاحقاً متأثرة بجراحها.وقد أحيل صاحب السيارة إلى التحقيق .