لبنان

"الحركة اللبنانية الديمقراطية": قررنا عدم خوض الانتخابات لأن لا نتيجة للتغيير

Lebanon 24
14-04-2022 | 11:57
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عقد المكتب السياسي ل "الحركة اللبنانية الديمقراطية" اجتماعه الاستثنائي برئاسة جاك تامر، وحضور الاعضاء. وتداول المجتمعون، بحسب بيان، "موضوع الانتخابات النيابية وخاصة موضوع الترشيحات التي كانت مقررة من قبل الحركة في بيروت والشمال والبقاع والجنوب، وبعد ان تم درس الموضوع ارتأت الحركة عدم خوض الانتخابات والغاء ترشيح الاشخاص الذين كانوا مستعدين لخوض الانتخابات على منصة جاك تامر".
 
واشار البيان الى ان "الاسباب تعود إلى ان معظم المرشحين في الدوائر اللبنانية ما زالوا نفس الوجوه الذين يمثلون الشعب اللبناني مع تعديل طفيف في المجلس النيابي ومنذ الآن كفتهم هي راجحة ولصعوبة مواجهة المال الانتخابي لشراء الاصوات بشكل كبير". 
 
وتابع: "وجدنا انه لا نتيجة للتغيير في البلد وان الامور ستبقى على سياستها السابقة هي هي، وستبقى الناس تئن تحت ارتفاع سعر صرف الدولار وتأثيره على غلاء المواد الغذائية بشكل كبير، حيث هي الناس ارتأت ذلك، وسنبقى كما نحن الآن نعيش تحت رحمة مافيات الكهرباء، والنفط، والمستشفيات، والدواء، والافران، والمياه، نتيجة الغلاء الفاحش الذي يفرضه علينا هؤلاء اللصوص في البلد لانه لا يوجد احد بمقدوره ان يردعهم ويضع حدا لهذه الفوضى المستشرية". 
 
وقررت الحركة "ترك الخيار لمرشحيها لاعطاء اصواتهم والمؤيدين لهم الى لائحة المرشحين الاصدقاء والمقربين منهم".
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