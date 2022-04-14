رئيس كاريتاس لبنان زار بخاري

زار رئيس "كاريتاس لبنان" الأب ميشال عبود، يرافقه عضوا مجلس الادارة نديم نادر وفليب صالح، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في دارته في اليرزة، في اطار جولة كاريتاس على سفراء المجتمع الدولي، حيث جرى "البحث في مشاركة كاريتاس لبنان في المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية والدولة الفرنسية".من جهته، أثنى السفير السعودي على "جهود رابطة كاريتاس"، معربا عن تقديره "لأعمالها الإنسانية والشاملة في لبنان".