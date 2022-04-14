لبنان

منزل يحترق في الضنية والأهالي يناشدون الدفاع المدني لإخماده (صورة)

Lebanon 24
14-04-2022 | 12:02
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اندلع حريق في أحد المنازل في بلدة بقرصونا-الضنية بجانب الاوتوستراد الجديد عند آل بكور.
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" أن الأهالي يناشدون الدفاع المدني لإخماده.

ولا يوجد معلومات عن إصابات حتى الآن.
 
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