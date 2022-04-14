منزل يحترق في الضنية والأهالي يناشدون الدفاع المدني لإخماده (صورة)

اندلع حريق في أحد المنازل في بلدة بقرصونا-الضنية بجانب الاوتوستراد الجديد عند آل بكور.

وأفادت مندوبة "لبنان 24" أن الأهالي يناشدون الدفاع المدني لإخماده.



ولا يوجد معلومات عن إصابات حتى الآن.