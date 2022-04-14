لبنان

مرشحو لائحة "معا نحو التغيير" الدائرة ال 3 جالوا في النبطية وشرحوا برنامجهم الانتخابي

Lebanon 24
14-04-2022 | 12:06
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 جال مرشحو قضاء النبطية في الدائرة الثالثة الدكتور وفيق ريحان، وسيم غندور، والدكتور علي وهبي في عدد من أحياء مدينة النبطية وسوقها التجارية بهدف شرح البرنامج الانتخابي للائحتهم "معا نحو التغيير".
 
وتخللت الجولة نقاشات وحوارات مع مواطنين عبروا عن رغبتهم في "التغيير وأن تأتي هذه الانتخابات بشخصيات تحمل تطلعات الناس وآمالهم لإنقاذ هذا البلد".
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