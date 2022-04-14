مرشحو لائحة "معا نحو التغيير" الدائرة ال 3 جالوا في النبطية وشرحوا برنامجهم الانتخابي

جال مرشحو قضاء النبطية في الدائرة الثالثة الدكتور وفيق ريحان، وسيم غندور، والدكتور علي وهبي في عدد من أحياء مدينة النبطية وسوقها التجارية بهدف شرح البرنامج الانتخابي للائحتهم "معا نحو التغيير".وتخللت الجولة نقاشات وحوارات مع مواطنين عبروا عن رغبتهم في "التغيير وأن تأتي هذه الانتخابات بشخصيات تحمل تطلعات الناس وآمالهم لإنقاذ هذا البلد".