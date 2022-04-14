الجاليات العربية المسيحية في الامارات احتفل بخميس الأسرار والغسل

أحيت الرعايا الكاثوليكية في الامارات رتبة خميس الاسرار، ففي كنيسة مار فرنسيس ترأس الرتبة الخوري إدوار شالوحي وعاونه الأبوان طانيوس جعجع ومايكل أوسوليفان وحضره جمهور من ابناء الجاليات العربية الكاثوليكية المقيمة في الإمارات.وشرح الاب شالوحي "أبعاد خميس الاسرار الذي يمهد للجمعة العظيمة وأحد القيامة، فخميس الأسرار أظهر تواضع المسيح الذي غسل أرجل تلاميذه ليعلمهم التواضع وليقدسهم"، وقال: "من كان أساسه طاهرا كان كله مقدسا".وفي كاتدرائية مار يوسف في أبو ظبي احتفل برتبة الغسل الاب أيلي ماضي. وفي كنيسة مار ميخائيل في الشارقة أحتفل الاب نضال أبو رجيلي بقداس خميس الاسرار ورتبة الغسل.