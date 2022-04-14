لبنان

بوشكيان: صناعة النبيذ أكثر من هواية انها مغامرة وتحد نجح فيه اللبنانيون

Lebanon 24
14-04-2022 | 12:22
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أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان انه يواصل جولاته الصناعية "لتفقد معامل الانتاج والاستماع الى أصحابها عن التحديات التي يواجهونها، كما الى النجاحات التي يحققونها، لا سيما في قطاع النبيذ والمشروبات الروحية الذي غدا على شهرة واسعة وحقق انتشارا كبيرا في عواصم اوروبا واميركا، وباتت العلامات التجارية والماركات اللبنانية مطلوبة وتنافس أهم النبيذ الاوروبي الفاخر".
 
وزار بوشكيان اليوم، Chateau Heritage والتقى صاحبه الدكتور ضرغام توما، الذي قدم شرحا مستفيضا عن صناعة النبيذ.
 
واكد بوشكيان ان "نمو هذه الصناعة جعلها أكثر من هواية وحولها الى مغامرة وتحد نجح فيه اللبنانيون"، ودعاهم الى "الاستثمار في هذه الصناعة وفي كل صناعة مرتبطة بالتصنيع الزراعي والغذائي وفي صناعة التكنولوجيا والمعلوماتية، وفي كل صناعة فيها استثمار للموارد البشرية اللبنانية التي تتمتع بكفاءات ومهارات عالية".
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