ابو فاعور شكر ميقاتي والابيض على رفع تصنيف مستوى مستشفى راشيا الحكومي

شكر عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور في بيان "الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي ووزير الصحة فراس الابيض على رفع تصنيف مستوى مستشفى راشيا الحكومي من فئة "ج" الى فئة "ب"، بما يضعه في مصاف المستشفيات المتطورة والموثوقة وهو الذي يقدم خدماته لكل ابناء البقاع والجنوب، وقد ترافق هذا التعديل مع انجازين حققهما المستشفى في الايام الماضية: اجراء عملية زرع عدسات خاصة بانجاز من الدكتور سليمان ابو لطيف، واستضافة فريق طبي اميركي للمرة الخامسة منذ العام 2017 لاجراء عمليات قلب مفتوح لاطفال ابناء عائلات محتاجة، بصرف النظر عن جنسيتهم، حيث بلغ عدد العمليات 70 عملية حتى اليوم".