لبنان

مولوي حدد كيفية تقسيم أقلام الإقتراع في الدوائر الانتخابية كافة

Lebanon 24
14-04-2022 | 13:34
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وقع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، القرار رقم 352 بتاريخ 14 نيسان 2022، الذي حدد بموجبه كيفية تقسيم أقلام الإقتراع في الدوائر الانتخابية كافة في لبنان، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب للانتخابات النيابية العامة لعام 2022، استكمالا للتحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية،
 
لقاءة نص القرار وجدول توزيع أقلام الاقتراع في كافة الدوائر الانتخابية، اضغط هنا
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