لبنان

الراعي ترأس قداس خميس الاسرار ورتبة الغسل: الثقافة المسيحية هي الخدمة بتفان

Lebanon 24
14-04-2022 | 13:37
A-
A+
Doc-P-942325-637855656558184038.png
Doc-P-942325-637855656558184038.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس خميس الاسرار ورتبة الغسل، على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة"، عاونه فيه المطارنة: سمير مظلوم، بولس الصياح، حنا علوان، انطوان عوكر وبيتر كرم، امين سر البطريرك الاب هادي ضو، القيم البطريركي العام الاب جان مارون قويق، في حضور حشد من الفعاليات والمؤمنين.
 
والقى الراعي عظة بعنوان "إصنعوا هذا لذكري" قال  فيها: "غسل الرب يسوع أرجل التلاميذ في إطار تأسيس سر القربان وفي إطار تأسيس سر الكهنوت، كي يقول أن  الثقافة المسيحية هي الخدمة بتفان وتواضع، وقال لنا بكلام واضح، ما فعلته أنا أمامكم هو قدوة ومثال، فإذا كنتم تسمونني معلم ورب فهذا صحيح، ولكن أنا خادم وأنتم يجب أن تفعلوا على مثالي. هذه هي الرسالة المسيحية التي يجب أن نحملها، الخدمة بكل أبعادها ومفاهيمها وقيمها، فجمال نهارنا أن نكون في واقع خدمة، أن نخرج من الذات الى الآخرين، خدمة روحية أو معنوية أو مادية أو سياسية أو اجتماعية، ولكن لا ننسى أنه رسمنا خدام على مثاله، وهذا لقب الشرف الذي أخذته مريم في يوم البشارة "أنا خادمة الرب". يسوع أخذه في أحد اللقاءات مع تلاميذه حين قال " أنا بينكم كالخادم".
 
وتابع: "السلطة خدمة، أنا أتيت لا لأُخدم بل لأخدم، أي لأبذل نفسى فداء عن الكثيرين. الليلة ونحن نحتفل بسر القداس - الافخارستيا، أي صلاة الشكر في مفهومها، نشكر الرب يسوع على محبته العظمى، وقد افتدانا بذبيحته على الصليب، واعطانا الحياة الجديدة بقيامته".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:01 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:43 | 2022-04-14
17:35 | 2022-04-14
17:15 | 2022-04-14
17:04 | 2022-04-14
16:01 | 2022-04-14
15:07 | 2022-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website