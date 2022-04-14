السفير اولوسي افتتح معرض الجامعات التركية في بيروت

افتتح السفير التركي علي بارش اولوسوي معرض الجامعات التركية في بيروت، في حضور ممثل وزير التربية والتعليم العالي وليد زين الدين، في أوتيل "كراون بلازا - الحمرا، وبمشاركة جمع من التربويين.وشارك في المعرض الذي نظمته شركتا The Guide و Bahar Group 16 جامعة تركية، وحضره المئات من الطلبة من مختلف المدارس الرسمية والخاصة، حيث اتيحت لهم فرصة التواصل المباشر مع ممثلي الجامعات والاطلاع على الاختصاصات المتوافرة والمنح والحسومات المقدمة.وكان المنظمون أقاموا نشاطا مماثلا يوم الاحد الماضي في 10 الحالي في غرفة الصناعة والتجارة والزراعة في طرابلس.