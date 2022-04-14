بعد الفيضانات... وزارة الخارجية تتضامن مع جمهورية جنوب أفريقيا

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين عن تضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا.

وتقدمت "بأصدق التعازي والمواساة لعائلات الضحايا الذين سقطوا جرّاء الفيضانات التي اجتاحت إقليم كوازولو ناتال"، متمنية الشفاء للمصابين والنجاة للمفقودين.