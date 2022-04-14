لائحة "بيروت التغيير" تطلق برنامجها الانتخابي

أطلقت لائحة "بيروت التغيير" برنامجها الانتخابي في مسرح المدينة - شارع الحمرا، بحضور أعضائها: إيمان طبارة مدعومة من "الكتلة الوطنية"، ابراهيم منيمنة وسماح حلواني من "بيروت تقاوم"، فاطمة مشرف "حزب سبعة"، وضاح الصادق "خط أحمر"، رشدي قباني "ثوار بيروت"، علي عباس "المرصد الشعبي"، محمود فقيه وهاني الأحمدية من "تحالف وطني"، نقيبة الممرضات والممرضين السابقة نهاد يزبك "بيروت تقاوم"، ونقيب المحامين السابق ملحم خلف.كما حضر أيضا المرشحون الذين انسحبوا لصالح اللائحة ومشروعها السياسي ومرشحون آخرون على لوائح أخرى.بعد النشيد الوطني وعرض فيديو عن بيروت، تحدث المرشحون عن برنامجهم السياسي، والذي يتضمن "تطبيق الدستور واستعادة الدولة واستردادها واستعادة مقدرات المواطنين، تحقيق العدالة وإنقاذ المساواة، إعادة تكوين السلطة، الإصلاحات البنيوية الاقتصادية الاجتماعية، خطة طوارئ اقتصادية واجتماعية ومالية".