لبنان

المرشحة حليمة القعقور: لاعادة بناء دولة قادرة سيدة تعكس طموحنا في النمو والازدهار

Lebanon 24
14-04-2022 | 14:18
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 نظمت المرشحة عن المقعد السني عن لائحة "قوى التغيير الموحدة" في دائرة الشوف - عاليه، عضو المكتب السياسي لحزب "لنا" الدكتورة حليمة القعقور لقاء مفتوحا، في منزلها في بلدة بعاصير- إقليم الخروب، عرضت خلاله برنامجها الانتخابي ومشروعها الى مجلس النواب، بحضور حشد من المؤيدين.
  
وأشارت الى ان مشروعها الانتخابي"ينطلق من الطرح الأساسي الذي أحمله، طرحنا السياسي في "لنا" حزب ديمقراطي اجتماعي، الذي هو إعادة بناء دولة قادرة سيدة تعكس طموح مجتمعنا في النمو والازدهار والتضامن والابتكار، متبنين الديمقراطية الاجتماعية، بمبادئ أساسية ثلاثة هي الحرية والعدالة والتضامن".
 
وتابعت: "نخوض معركة الانتخابات كمحطة من محطات المواجهة مع السلطة الحاكمة، على الرغم من وعينا لسوء القانون الانتخابي الذي تجري عليه، في جو من استفحال الزبائنية والطائفية والمناطقية، وفي ظل إدارة متهاوية منحازة وغير مهنية تتحكم بها سلطة فاسدة قوامها الإعلام المرتهن والأجهزة الأمنية والمحافظين، وباستطاعتها أن تعطل القضاء، لخدمة مصالحها".
 
وأكدت ان مشروعها "يعتمد مقاربة جذرية في التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأتبنى مشروعا اقتصاديا اجتماعيا لبناء مجتمع عادل وسليم واقتصاد مزدهر يؤمن النمو ويحرص على العدالة الاجتماعية".
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