لبنان

الحكومة تعمم مشروع القانون المعجل الرامي لتعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-04-2022 | 14:39
A-
A+
Doc-P-942340-637855696723243071.jpg
Doc-P-942340-637855696723243071.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقرت الحكومة في اجتماعها اليوم مشروع القانون المعجل الرامي الى تعديل بعض مواد قانون السرية المصرفية.
إليكم التفاصيل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بوشكيان: صناعة النبيذ أكثر من هواية انها مغامرة وتحد نجح فيه اللبنانيون
lebanon 24
15/04/2022 01:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كاريتاس لبنان زار بخاري
lebanon 24
15/04/2022 01:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"الحركة اللبنانية الديمقراطية": قررنا عدم خوض الانتخابات لأن لا نتيجة للتغيير
lebanon 24
15/04/2022 01:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24
30 مراقبًا تابعين للاتحاد الأوروبي في المناطق اللبنانية إلى حين انتهاء الانتخابات
lebanon 24
15/04/2022 01:16:29 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون السرية المصرفية

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:18 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:33 | 2022-04-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:01 | 2022-04-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:43 | 2022-04-14
17:35 | 2022-04-14
17:15 | 2022-04-14
17:04 | 2022-04-14
16:01 | 2022-04-14
15:07 | 2022-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website