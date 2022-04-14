وزارة الخارجية بدأت بتوزيع المنح المقدمة من إدارة حصر التبغ والعائدة إلى ٨٩٠ طالباً

بدأت وزارة الخارجية والمغتربين، بتوزيع المنح المقدمة من إدارة حصر التبغ والتنباك، وقد استلمت ٢٥ سفارة لبنانية حتى الآن، المبالغ العائدة إلى ٨٩٠ طالبا، الذين كانوا تقدموا بطلبات.وقد باشرت ٢٠ سفارة في توزيعها على مستحقيها، وما زالت ٥ سفارات لبنانية في رومانيا، إيطاليا، تركيا، كندا والأردن، تعمل على إتمام آخر الإجراءات قبل التسليم.وفي هذا السياق، تستمر وزارة الخارجية والمغتربين، بالتنسيق مع مصرف لبنان، في السعي إلى إيجاد حل سريع، يسمح بتسليم المبالغ المستحقة للطلاب البالغ عددهم ٣٤٨، المتواجدين في روسيا وأوكرانيا وإيران وكوبا وسوريا بسبب صعوبة التحويلات المالية إلى هذه الدول الخمس.كما وتسعى الوزارة والبعثات في الخارج إلى رفع المنح والمساعدات للطلاب، بما يسمح في استمرار تحصيلهم العلمي والمحافظة على الكفايات الأكاديمية لطلابنا.