كرياكوس ترأّس القدّاس الالهي في رقاد السيدة في أميون

ترأس متروبوليت طرابلس والكورة وتو ابعهما للروم الارثوذكس المطران أفرام کریاکوس القداس الإلهي الذي أقيم في كنيسة رقاد السيدة في بلدة أميون، يعاونه كاهن الرعية الأب نقولا مالك والشماس بشاره عطالله، في حضور حشد من المؤمنين .في نهاية القداس الالهي کرم المطران كيرياكوس أعضاء جمعية بنات السيدة التي تأسست منذ العام 1929، وأثنى على "دور الجمعية الحيوي في الرعية، ونشاطها الدائم منذ تأسيسها. وهي العريقة في الخدمة والعطاء، كما وأن القائمات على خدمتها بذلوا حهدا منذ حوالی قرن من الزمن، وما زلن يبذلن كل جهد لإعمار الكنيسة على كافة الأصعدة، الاجتماعية والروحيةوالعمرانية".وتابع مهنئا: "قد تركن بصماتهن في كل زاوية من الكنيسة، وفي قلب كل مؤمن".كما وقدم أيقونة والدة الإله إلى السيدة منيرفا الشماس، رئيسة الجمعية، وأيقونات رقاد السيدة إلى سائر أعضاء الجمعية الحاضرين، ولذوي من رقد وتوفي منهم. وقد كتب على الجهة الخلفية للأيقونات شهادة تقدير من صاحب السيادة، مع الدعاء والبركة "لجمعية بنات السيدة" في اميون، معتبرا اياها "عربون شکر ومحبة أبوية، نظرا إلى خدمتهم لفترةطويلة من الزمن بكل جدارة وتفان وأمانة".ومن ثم توجه الجميع إلى صالون الكنيسة لتلقي التهاني.