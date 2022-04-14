لبنان

دفع المساعدة الاجتماعية بين العيدين

Lebanon 24
14-04-2022 | 17:04
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تسود في أوساط الموظفين معلومات عن دفع المساعدة الاجتماعية عن شهر كانون الثاني من هذا العام، خلال 10 أيام على أبعد تقدير.. أو بين عيدي الفصح الشرقي والفطر السعيد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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