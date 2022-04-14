دفع المساعدة الاجتماعية بين العيدين

تسود في أوساط الموظفين معلومات عن دفع المساعدة الاجتماعية عن شهر كانون الثاني من هذا العام، خلال 10 أيام على أبعد تقدير.. أو بين عيدي الفصح الشرقي والفطر السعيد، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".