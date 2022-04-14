لبنان

عبد الله لـ"الأنباء" الكويتية: نخوض معركة الحفاظ على الهوية العربية

Lebanon 24
14-04-2022 | 17:35
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شدّد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب بلال عبد  الله على أن أصدق تعبير لحقيقة المعركة الانتخابية في الشوف، هي الحفاظ على الهوية الوطنية والعربية للمنطقة"، مشيرا إلى أن "هناك من يحاول تغيير هوية البلد كلها بأساليب ملتوية، كما نراها على الأرض اليوم، مؤكدا أننا سنواجه ذلك ولن نسمح به، لأن هذه المنطقة تختزن كما هائلا من النضالات والتضحيات".
ولفت إلى أنها "معركة سياسية مفتوحة في كل لبنان، وليس في الشوف فقط، بين محور الممانعة وحلفائه، وبين القوى الأخرى السيادية إذا صح التعبير، وستكون لها أبعاد آنية ومستقبلية، في ظل الحديث عن تكوين السلطة الجديدة، والمؤسسة الدستورية الأم، مجلس النواب، والتي ينبثق عنها رئيس جديد للجمهورية، وحكومة جديدة، وهنا المسألة هي مصير البلد"، معتبرا أن "هذا المحور يريد أن يثبت للعالم، أنه موجود بقوة خيار الناس، وليس فقط بقوة سلاحه".
وأشار عبد الله في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية إلى أن "حزب الله يبذل جهدا كبيرا لتقريب وجهات النظر بين جميع حلفائه، حتى الأضداد، وفي كل المناطق اللبنانية، وخير دليل على ذلك اللقاء الذي جمع النائب جبران باسيل ورئيس المردة سليمان فرنجية برعاية السيد حسن نصرالله، فهو عينة من العينات، التي تم إظهارها علناً لأسباب سياسية، لأن هناك العشرات من اللقاءات والتي جرت في إطار هذا القبيل، بقيت طي الكتمان".
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