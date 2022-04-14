إفشال عملية سرقة في الليلكي

فشلت عملية سرقة في الليلكي - بير الضيعة بعد تصدّي الأهالي. وقد بادر اللصوص بإطلاق النار على الأهالي ولاذوا بالفرار بإتجاه الكفاءات، وهم عبارة عن عصابة مؤلفة من ٤ أشخاص ملثمين على دراجتين ناريتين .