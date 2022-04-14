لبنان

إفشال عملية سرقة في الليلكي

Lebanon 24
14-04-2022 | 20:06
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فشلت عملية سرقة في الليلكي - بير الضيعة بعد تصدّي الأهالي. وقد بادر اللصوص بإطلاق النار على الأهالي ولاذوا بالفرار بإتجاه الكفاءات، وهم عبارة عن عصابة مؤلفة من ٤ أشخاص ملثمين على دراجتين ناريتين .
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