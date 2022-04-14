16
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
19
o
النبطية
10
o
زحلة
13
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لا خلاف على الحلول... وإنما على أولويات وتطبيق الإصلاحات!
Lebanon 24
14-04-2022
|
22:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن":من وجهة نظر الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية ورئيس جمعية مصارف البحرين د. عدنان أحمد يوسف لا بد من اعتماد أولويات في العملية الإصلاحية للخروج من الأزمة في لبنان. قبل الشروع في تفاصيل تلك الأوليات، أوضح يوسف لـ»نداء الوطن» أن «أزمة لبنان الاقتصادية كما يتفق الكثير من الخبراء الذين أصدروا دراسات عدة حول الموضوع، في جوهرها أزمة حوكمة وخلافات سياسية وبنيوية أثرت على مجمل النشاط الاقتصادي» وحول الأولوية في البدء بالإصلاحات، شدّد يوسف على ضرورة الشروع في عملية إصلاحية مالية ذات صدقية، اذ ينبغي إحداث تحوّل في الإنفاق العام، الأمر غير المتوفّر حالياً ويتّسم بالهدر وعرضة إلى التأثُّر بالفساد.الى ذلك تبرز الحاجة إلى إصلاح واسع لإيرادات الدولة من شأنه التركيز بدرجة أقل على رفع الضرائب والتطرّق بصورة أكبر إلى معالجة ضعف التحصيل والاعتماد المفرط على قطاعات محددة.وبالنسبة الى الحلول لايفاء ديون القطاع الخاص الذي يواجه أزمة حادة، رأى يوسف أنه «من المفيد أن تُعقد طاولة مستديرة تضم الدائنين والمدينين للاتفاق على خطوات الإغاثة المالية التي تهدف إلى صون الشركات القابلة للصمود وتصفية تلك المتعثّرة بشكل منظّم».ويوصي بـ»إقرار سريع لمسودة مشروع قانون بشأن إفلاس الشركات وإعادة هيكلتها، كما معالجة الميزانية العامة لمصرف لبنان وديونه للحكومة وخاصة زيادة احتياطياته من خلال الدعم الاقليمي والدولي واستعادة سلامة القطاع المصرفي كشرط مسبق لتنشيط الاقتصاد». راى أنه «لا بدّ من إعادة النظر في مزيج سعر الصرف/السياسة النقدية، حيث تسبّب تثبيت سعر الصرف وتحديده بأعلى من قيمته الفعلية إلى حدّ كبير بحدوث عجوزات كبيرة في الحساب الجاري، وألحق الضرر بالقطاعات الموجّهة للتصدير، وأجبر مصرف لبنان على المحافظة على معدلات فائدة مرتفعة». من هنا، تبقى في المرحلة المقبلة، توصية الخبراء بحسب يوسف «أن تكون سياسة سعر الصرف أكثر مرونة وتتركز حول ليرة أضعف. لكن، إلى أن تعود الثقة بالليرة اللبنانية، سيكون من الخطر السماح بتعويم العملة. لذا سيتعيّن الحفاظ على شكل من أشكال إدارة العملة على المدى المتوسط». أما العبرة أو التحدي الأكبر فيبرز في بدء الحكومة الحالية بالإصلاحات، وإنجازها من قبل الحكومة المقبلة إن تمّ تعيينها خلال فترة زمنية قصيرة؟
تابع
الأكثر قراءة
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
04:42 | 2022-04-14
14/04/2022 04:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة "مباغِتة" على هاتف رقيب تورّط 15 شخصا.. وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
رسالة "مباغِتة" على هاتف رقيب تورّط 15 شخصا.. وهذه هي التفاصيل
02:30 | 2022-04-14
14/04/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. هذه تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. هذه تسعيرة السوق الموازية صباح اليوم
01:33 | 2022-04-14
14/04/2022 01:33:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير دولة كبرى يحذر
Lebanon 24
سفير دولة كبرى يحذر
02:15 | 2022-04-14
14/04/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ظهورها بالمايوه.. ملكة جمال لبنان مايا رعيدي بإطلالة جريئة في لندن شاهدوا صورها
Lebanon 24
بعد ظهورها بالمايوه.. ملكة جمال لبنان مايا رعيدي بإطلالة جريئة في لندن شاهدوا صورها
04:00 | 2022-04-14
14/04/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:15 | 2022-04-15
نائب جنوبي يشكو "وقاحة تياره": لن أسكت
01:00 | 2022-04-15
الحكومة تعجّل الخطوات الاصلاحية المطلوبة وميقاتي لن يسمح بتشكيلات ديبلوماسية بخلفية انتخابية وباستغلال دعم الخبز
00:23 | 2022-04-15
اطلاق نار في الضنية.. اليكم التفاصيل
23:13 | 2022-04-14
انقطعت بنسبة 90%..3 أنواع من البنج لم تعد موجودة والمستشفيات تؤجل الجراحات!
23:11 | 2022-04-14
"لبنانيّو سوريا" في عكار مشتّتون..
22:43 | 2022-04-14
امتحانات رسمية ومواد اختيارية.. هل فقدت الشهادة قيمتها؟
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية... وفاء عامر تطمئن جمهورها
11:00 | 2022-04-14
15/04/2022 08:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
Lebanon 24
بعد أقل من شهر على احتفاله بزفافه بأجواء فخمة.. الفنان اللبناني عن زوجته: "صدمتني وطلعت مش هينة"! (فيديو)
04:42 | 2022-04-14
15/04/2022 08:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سنا نصر تعترف: "اللوتو ظلمني".. وتكشف للمرة الأولى عن سبب طلاقها شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
سنا نصر تعترف: "اللوتو ظلمني".. وتكشف للمرة الأولى عن سبب طلاقها شاهدوا الفيديو
23:36 | 2022-04-13
15/04/2022 08:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact