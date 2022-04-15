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لبنان
اطلاق نار في الضنية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
15-04-2022
|
00:23
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تطور اشكال بين عدد من الاشخاص في منطقة بشطايل في الضنية الى اطلاق نار ما ادى الى اصابة أحد الاشخاص في بطنه وكتفه، ما استدعى نقله الى المستشفى ووصفت حالته بالمستقرة.
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