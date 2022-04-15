اطلاق نار في الضنية.. اليكم التفاصيل

تطور اشكال بين عدد من الاشخاص في منطقة بشطايل في الضنية الى اطلاق نار ما ادى الى اصابة أحد الاشخاص في بطنه وكتفه، ما استدعى نقله الى المستشفى ووصفت حالته بالمستقرة.