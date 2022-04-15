حريق في الضنية.. والاضرار ماديات

شب حريق فجر اليوم في محلات عائدة لآل طحان في بلدة بقرصونا قضاء الضنية.وعلى الفور حضرت عناصر من الدفاع المدني، وعمدت على اخماد حريق واقتصرت الاضرار على الماديات.