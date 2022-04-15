لبنان

حريق في الضنية.. والاضرار ماديات

Lebanon 24
15-04-2022 | 01:19
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شب حريق فجر اليوم في محلات عائدة لآل طحان في بلدة بقرصونا قضاء الضنية.
وعلى الفور حضرت عناصر من الدفاع المدني، وعمدت على اخماد حريق واقتصرت الاضرار على الماديات.
 
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حريق

الضنية

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