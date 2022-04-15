لبنان

تحوّل كبير.. مفاجأة من تيار "المستقبل"!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-04-2022 | 01:45
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كشفت المعلومات أن اجتماعاً عُقد، يوم أمس، في مركزية تيار المستقبل في القنطاري، ركّز على كيفية التعاطي مع الانتخابات النيابيّة والآلية التي سيتحرّك التيار ضمنها.

وأشارت المعلومات إلى أن الصورة لمشاركة التيار ضمن الانتخابات باتت تتبلور وأصبحت قائمة إلى حدّ كبير، موضحة أنّه ضمن الاجتماع كان هناك رأي مؤيد لعدم المشاركة في حين أنه كانت هناك أطرافٌ ترفض مبدأ المقاطعة وتدعو لأن يكون للتيار حراكٌ فاعل وبارز، لاسيما في الدوائر الأساسية التي يحظى التيار فيها بثقلٍ شعبي.

ولفتت المصادر إلى أنّ أحد المسؤولين الأساسيين في التيار قالها صراحة إن "المستقبل" سيُشارك بالانتخابات ولن يقاطع وستكون له كلمته خلال الاستحقاق.

المصادر نفسها قالت إنّ المفاجأة هي أن مسؤولي التيار أقروا بأنها سيتم البدء بتحضير ماكينات انتخابية وهو الأمر الذي لم يكن في الحسبان قبل فترة قصيرة، كما أنه تم تحديد أسماء مرشحين سيجري دعمهم خلال الانتخابات، وذلك في إطارِ تجيير أصوات باتجاههم.

في المقابل، حاول "لبنان24" استيضاح حقيقة حصول الاجتماع من قبل مسؤول بارز في "المستقبل"، فنفى الأخير حصول أي جلسة من هذا النوع ضمن مركزية "التيار"، مؤكداً التزام "المستقبل" بقرار الرئيس سعد الحريري بتعليق العمل السياسي والانتخابي.

المصدر: لبنان 24

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