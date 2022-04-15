3 أشياء يدفع اللبنانيون ثمنها "فريش دولار"

على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اللبنانيون وتراجع قدراتهم الشرائية مع الارتفاع الجنوني للأسعار، عمد العديد منهم الى إدخار الدولارات من أجل تأمين 3 حاجيات أساسية لا يُمكن الاستغناء عنها ويدفعون بالدولار "الفريش" لتأمينها.

فمع أزمة الكهرباء والتقنين القاسي للموتورات وارتفاع أسعار المحروقات عمد كثيرون إلى اعتماد أنظمة الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء والمياه الساخنة على الرغم من كلفتها الباهظة التي هي تقريبا بحدود الـ 5000 دولار، لأنهم يدركون ان أزمة الكهرباء طويلة .

كما يعمد العديد منهم إلى شراء المولدات الخاصة أو يلجأون إلى البطاريات القابلة لإعادة الشحن لتأمين الكهرباء والتي تبدأ أسعارها من 200 دولار وذلك بحسب حجم البطارية.