عبدالله: لمناقشة خطة التعافي الاقتصادي

غرّد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: " تسهيلا لأقرار مشروع الموازنة ، ومشروع الكابيتال كونترول، وكافة المشاريع الأخرى المرتبطة بالسرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ورزمة المشاريع الإصلاحية المختلفة، يجب أن نناقش ونقر أولا، خطة التعافي الاقتصادي التي على أساسها نتفاوض مع صندوق النقد الدولي".