لبنان

فرحة العيد من دون "بركة".. والبيض الغائب الابرز

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-04-2022 | 03:15
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مع اقتراب عيد الفصح المجيد، لاحظ متابعون ان حلوى العيد هذا العام غابت عن العديد من المنازل، نظراً للارتفاع الكبير في أسعار المكونات، ان لناحية السمنة والزبدة او حتى المكسرات، ما دفع الكثير من العائلات الى التخلي عن "بركة العيد".
وكان لافتاً أيضاً أن البيض سيكون غائباً هذه السنة، لا سيما في الكنائس، نظراً لارتفاع سعره بشكل كبير، حيث تخطت الكرتونة في بعض المناطق عتبة الـ100 الف ليرة، حتى ان احد وكلاء الكنائس قال: "في مثل هذا الوقت من كل عام كنا نوزع البيض على العائلات الفقيرة نظراً للكميات الكبيرة التي كانت تصل الى الكنيسة، اما هذا العام فبالكاد تكفي الكميات لتوزيعها على المصلين."
المصدر: خاص "لبنان 24"

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