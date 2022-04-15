لبنان

‏أبو الحسن: أين وزير الخارجية؟

Lebanon 24
15-04-2022 | 02:21
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كتب أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على موقع "تويتر": "أين وزير الخارجية من العبث الذي يقوم به بعض الموظفين والقناصل المحسوبين على تيار سياسي لم نجنِ من ممارساته سوى الخراب؟ فشلتم في تطيير حق المغتربين في الإنتخاب تعمدون إلى تشتيتهم وإقصائهم اليوم، إنها فضيحة لن تمر!".
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