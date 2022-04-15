‏أبو الحسن: أين وزير الخارجية؟

كتب أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على موقع "تويتر": "أين وزير الخارجية من العبث الذي يقوم به بعض الموظفين والقناصل المحسوبين على تيار سياسي لم نجنِ من ممارساته سوى الخراب؟ فشلتم في تطيير حق المغتربين في الإنتخاب تعمدون إلى تشتيتهم وإقصائهم اليوم، إنها فضيحة لن تمر!".