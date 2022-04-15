لبنان

دوائر البقاع الانتخابية.. بإنتظار "هذا الموقف"

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
15-04-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-942458-637856132569159067.jpg
Doc-P-942458-637856132569159067.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يتجه البقاع بدوائره الثلاث الى الانتخابات النيابية المقبلة بنتائج مختلفة نسبيا عن الدورة الانتخابية السابقة لجهة انكفاء الناخب السنّي والتقدم النيابي المفترض، وفق تقديرات الماكينات الانتخابية، لقوى الثامن من اذار هنا وهناك، لكن هذه الفرضيات الانتخابية قابلة للتبدل في حال حصول تطورات سياسية في اللحظة الاخيرة .

 

احدى اهم اسباب تراجع خصوم حزب الله في دوائر البقاع هو غياب تيار المستقبل، الذي كان يشكل الكتلة الشعبية الصلبة لقوى الرابع عشر من اذار، ان كان في زحلة او في البقاع الغربي او في بعلبك الهرمل، لذلك فإن تقدم قوى الثامن من اذار يبدو مرجحا او متوقعا في معظمها..

 

من المرجح ان يتمكن حزب الله، وفق الحسابات الحالية من حسم معركة دائرة بعلبك -الهرمل متقدما بمقعدين عن الانتخابات النيابية السابقة والتي كانت قد خرقت عبرها القوات اللبنانية وتيار المستقبل. تخوض القوات المعركة وحيدة على المقعد الماروني في الدائرة في ظل جهد كبير مطلوب للفوز به.

 

في البقاع الغربي ترجح التحليلات ان يكون غياب تيار المستقبل عن المشاركة المباشرة في الانتخابات بابا جديدا لتقدم قوى الثامن من اذار في الدائرة وخصوصا في المقاعد المسيحية وعليه فإن انخفاض التصويت السنّي سيتيح لحزب الله والوزير السابق حسن مراد من الاستفادة من "بلوكاتهم" الانتخابية بشكل اكثر فاعلية.

 

في زحلة يبدو الوضع اكثر تعقيدا، لكن من الواضح بحسب استطلاعات الرأي ان قوى الثامن من اذار اكثر ارتياحا من الاستحقاقات السابقة في الدائرة، وان تقدمهم بعدد النواب وارد بشكل كبير، وان القوات اللبنانية المنافس الجدي لتحالف حزب الله التيار الوطني الحر في زحلة تحتاج الى اصوات سنيّة لتحقيق انتصار كبير هناك.

 

الجامع المشترك بين هذه الدوائر هو التقدم المفترض لقوى الثامن من اذار والسبب المشترك ايضا هو توقع تراجع الصوت السنّي، لكن هذا كله يمكن ان يتغير في حال عاد السنّة الى الانتخابات بقرار سياسي، ففي بعلبك الهرمل ستضمن القوات اللبنانية مقعدها ويصبح الحديث عن الفوز بمقعد اضافي وفي البقاع الغربي يعود التوازن الى الدائرة وكذلك في زحلة.

عودة السنّة الى الاقتراع لن تحصل الا في حال ارادت المملكة العربية السعودية ذلك، خصوصا في ظل غياب الزعماء الاساسيين للطائفة السنيّة عن المشهد الانتخابي، لكن السعودية حتى اللحظة لا تظهر رغبة بالانخراط في التفاصيل الانتخابية ويؤكد سفيرها في بيروت وليد بخاري انها على الحياد.

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:28 | 2022-04-15
10:50 | 2022-04-15
10:35 | 2022-04-15
10:35 | 2022-04-15
10:20 | 2022-04-15
09:48 | 2022-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website