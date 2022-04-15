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لبنان
رقم كبير.. اليكم حصيلة توقيفات الشهر الماضي
Lebanon 24
15-04-2022
|
03:30
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي:
في إطار الجهود التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم التي تُرتكب على جميع الأراضي اللبنانية، وفي سبيل المحافظة على الأمن، أعطيت الأوامر المشدّدة إلى جميع قطعات الشّعبة لتكثيف الجهود الاستعلامية والميدانية بهدف كشف هويّات المتورطين بهذه الجرائم، وتوقيفهم.
على أثر ذلك، قامت القطعات المختصّة في الشّعبة بإجراءات كشف ميدانية على أماكن حصول عدد كبير من الجرائم، واستماع إفادات شهود، واتخاذ كافة التدابير اللّازمة للوصول إلى المتورطين.
وبنتيجة الرصد والمراقبة، أوقفت دوريات الشّعبة، خلال شهر آذار المنصرم، /348/ شخصًا، من بينهم /121/ مشتبهاً به بجرائم سرقة، والبقيّة بجرائم مختلفة (قتل، محاولة قتل، سلب، خطف، مخدّرات، إطلاق نار، تزوير، ترويج عملة مزيّفة، تهريب أجانب)، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكّرات وأحكام عدلية، وغيرها من الجرائم...
أجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا المراجع المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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