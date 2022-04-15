نصّار أنشأ هيئة محلية سياحية لمدينة جبيل وقضائها

- قاعدة معلومات- 1 متابعة جمع المعلومات وحفظها في قاعدة معلومات شاملة ومفصلة ونشرها وتحديثها وادارتها بصورة مستدامة.- 2 إشراك صانعي المحتوى على المنصات الالكترونية من المنتجين والمخرجين والمدونين.- 3 متابعة تنفيذ مقررات المؤتمر بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية LAU في مجال جمع ونشر المعلومات عبر منصة الكترونية لضمان استمرارية ادارة قاعدة المعلومات.- مجموعة عمل سياحية محليةإنشاء هيئة سياحية بشكل مجموعة عمل محلي ذات صفة تمثيلية من القطاعين العام والخاص تحت عنوان الحوكمة التعاونية. من مهام هذه الهيئة اعتماد خطة عمل مناطقية لتنمية وترويج وتمكين القطاعات السياحية والمحافظة على الارث السياحي في المنطقة والتنسيق بين المعنيين.- وسائل تحقيق الاستدامةاعتماد التدابير والوسائل التي تحقق الاستدامة عبر معايير موضوعية ثقافية وبيئية واقتصادية تضمن مراقبة سلامة وجودة الخدمات وتحديد وتعريف هذه الخدمات وفئاتها بصورة واضحة.- خلق فرص عمل1 - تعزيز الأنشطة المدرة للدخل للنساء والشباب Promoting income generating activities for women and youth عبر المساواة الجندرية.2 - تشجيع التصميم الخلاق والابتكار ونماذج الاعمال التجارية والاجتماعية وتنمية المؤسسات الصغيرة الناشئة والمبادرات السياحية الهادفة.3 - تمكين المؤسسات الحرفية الصغيرة والمتوسطة والتعاونيات والمجتمعات الاهلية من خلال برامج متخصصة في السلامة الغذائية وضمان الجودة والمعرفة المالية والجهوزية لتصدير المنتج والتواصل الابداعي واستقطاب شرائح زبائن جديدة.- النصوص القانونيةتحديث وتطوير النصوص القانونية والتنظيمية التي ترعى المرافق السياحية العامة والخاصة.- التعاون الدولي1 - تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة ومع المؤسسات الإقليمية التي تعنى بالنشاط السياحي.2 - تأمين سبل التواصل بين المشاريع المحلية وبين المؤسسات والمنظمات والجمعيات المحلية والدولية ذات الخبرة في دراسة تقييم وتمويل ومراقبة تنفيذ المشاريع السياحية عبر الهيئة السياحية المحلية والتنسيق بين الدراسات والخطط والمشاريع.3 - إطلع المشاركون على تجديد المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية - معهد باري ايطاليا CIHEAM - IAM Bari التزامه بتقديم دعم لمشاريع التعاون المناطقي Territorial Cooperation بين دول الاتحاد الاوروبي ولبنان للتنمية المستدامة، كما اطلعوا على امكانيات التعاون مع مدن فرنسية لدعم مشاريع سياحية.- السياحة الدينية1 - تطوير المسارات السياحية الدينية.2 - السعي لدمج ثقافة السياحية الدينية في المناهج التربوية.- السياحة البحرية1 - العمل على ادخال لبنان بالمسارات السياحية البحرية عبر المؤسسات العاملة في المتوسط ما يؤمن مداخيل اضافية ويعيد تنظيم قطاع مقدمي الخدمات ويساهم في تطوير المناطق الساحلية.2 - وضع الأطر التطبيقية لمحمية جبيل البحرية.3 - السعي لدراسة وتنفيذ مشروع Escale à Byblos للسياحة البحرية وطرح مشروع المرفأ العائم شمالي مدينة جبيل عملا بتوصيات الاونسكو عبر نظام BOT والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ووصل المرفأ بشبكة طرق محلية، وتخصيص أحواض للمراكب الصغيرة وحوض للسفن السياحية وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية وتجارية على أرصفة المرفأ.- دور الأدلاء السياحيينالتعاون والتنسيق بين المجالس البلدية والجمعيات الأهلية المعنية والوزارات المختصة لا سيما وزارتي السياحة والثقافة وبين الأدلاء السياحيين كوسيلة أساسية في تطوير الخدمات السياحية.- دور منظمي الرحلاتالتعاون مع منظمي الرحلات لإطلاق باقات سياحية تشمل لبنان ومنطقة جبيل.- تدابير ماليةاعادة مدخول تم اقتطاعه من البلديات للمساهمة في ادارة القطاع السياحي المحلي وعلى سبيل المثال اقتطاع نسبة من الضريبة على القيمة المضافة على فوايتر المؤسسات السياحية وتحويلها مباشرة الى البلديات الحاضنة لهذه المؤسسات للمساهمة في تطوير ومراقبة جودة الخدمات السياحية.- المتاحف1 - إنشاء متحف وطني لحفظ المتحجرات وإدارتها بصورة جيدة كونها تشكل جزء من التاريخ الطبيعي الوطني والعالمي.2 - تشجيع إنشاء المتحف الفنية المتخصصة، واشراكها في الباقات السياحية.- الإعلام والتسويقضرورة وضع خطة تسويقية في لبنان وبلدان تواجد الاغتراب اللبناني وسائر الدول عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات والتطبيقات المتخصصة والبرامج السياحية والاعلام.- قطاع الفنادق والمطاعمخلق إطار دعم لاستمرارية قطاع الفنادق والمطاعم لا سيما في ما يتعلق بالبنى التحتية والطاقة.- الصناعات الغذائية التقليديةالتنسيق بين مصنعي المأكولات والجهات التسويقية في لبنان والخارج وتعميم تطبيق المعايير المعتمدة دوليا لتسهيل التصدير، وخلق وسم مميز للمنشأ.- حماية البيئة1 - التعاون مع وزارة البيئة والبلديات لتوسيع المساحات الخضراء والحدائق.2 - حماية المواقع الحساسة بيئياً.3 - دعم مشاريع تكرير المياه الآسنة في المشاريع السياحية.