لبنان

طقس مستقر "نسبياً".. الرياح الخماسينية المحملة بالغبار تصل في هذا الموعد

Lebanon 24
15-04-2022 | 05:26
A-
A+
Doc-P-942516-637856225149737897.jpg
Doc-P-942516-637856225149737897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية والجنوبية ورياح ناشطة.
 
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الاحد حيث من المتوقع ان يتأثر لبنان برياح خماسينية مغبرة، حارة وجافة مع درجات حرارة تتخطى معدلاتها مابين (4 الى 9 درجات ) مع اجواء سديمية وسرعة رياح تصل ليل الاحد الى ما يقارب 60 كلم/س اما صباح الاثنين من المتوقع ان تصل الى ما يقرب 75 كلم/س. (معدل درجات الحرارة المعتادة لشهر نيسان على الساحل بين 15 و 24 درجة). ملاحظة: تحذير من اندلاع الحرائق ووجود الغبار في الاجواء و سرعة ذوبان الثلوج ليومي الاحد والاثنين نتيجة الرياح الخماسينية. 
 
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الداخلية والجنوبية ورياح ناشطة.
 
السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية ودون تعديل في المناطق الساحلية.
 
الأحد:غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع بدء تأثير الرياح الخماسينية الجافة المحملة بالغبار والتي تؤدي الى ارتفاع ملحوظ و سريع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال5 درجات خاصة على الساحل مع انخفاض ملموس بالرطوبة النسبية. تشتد سرعة الرياح مساء لتقارب65 كلم/س.
 
الإثنين:غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع اجواء سديمية وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة نتيجة هيمنة الرياح الخماسينة بحيث تكون الحرارة فوق معدلاتها بحدود ال9 درجات كما تشتد الرياح في فترة قبل الظهر للتجاوز ال75 كلم/س خاصة جنوب البلاد. 
 
- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 24 درجة، فوق الجبال من 10 الى 20 درجة، في الداخل من 7 الى 24 درجة.
 
- الرياح السطحية:شمالية إلى شمالية شرقية ناشطة، سرعتها بين 15 و 40 كلم/س . 
 
- الانقشاع: متوسط، يسوء احيانا. 
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 65 %.
 
- حال البحر: مائج .  حرارة سطح الماء: 19 درجة. 
 
- الضغط الجوي: 763 ملم زئبق .
 
- ساعة شروق الشمس: 06,09       ساعة غروب الشمس: 19,09 .

المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:28 | 2022-04-15
10:50 | 2022-04-15
10:35 | 2022-04-15
10:35 | 2022-04-15
10:20 | 2022-04-15
09:48 | 2022-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website