فضل الله: خصوم المقاومة يملكون فائض إرتهان إلى الخارج

- أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أننا "نخوض الانتخابات ضمن تحالفات سياسية وطنية على امتداد لبنان، لأن المقاومة وحلفاءها لهم حضورهم في مختلف الدوائر، ولديهم القدرة على نسج تحالفات متنوعة عابرة للطوائف، فنحن أصحاب مشروع وطني متنوع، يتطلع إلى إعادة النهوض بالبلد، وإخراجه من محنته، بينما نجد على الجهة المقابلة مجموعات تتصارع على مقعد نيابي لأجل السلطة، وغير قادرة على الخروج من حساباتها الخارجية وفئويتها وخطابها الطائفي، وبعضها لم يجد له مقعدا في لائحة من حلفائه، أو رفضته الطوائف والمناطق لتاريخه وسلوكه المنبوذ".وقال في تصريح: "سنحتكم إلى ما يقرره الناخبون، ونقبل برأي الشعب وما تفرزه صناديق الاقتراع، وكنا نريد للتنافس الإنتخابي أن يبقى في إطاره اللبناني وعلى أساس برامج وطنية إنقاذية قابلة للتطبيق تسهم في الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية، ولكن هناك من تهرب من مسؤولياته تجاه الناس الذين تسبب لهم بهذه الأزمة، وأراد فرض شعار سياسي مستورد من الخارج للتحريض على المقاومة".وأشار إلى أن "خصوم المقاومة يملكون فائض إرتهان إلى الخارج، وتخل عن أبسط مقومات السيادة الوطنية، ولا يراعون حتى الشكليات، وهم يُقدمون أوراق اعتمادهم لدول تستهدف إستقرار بلدهم".