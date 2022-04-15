السرقات تتواصل... اليكم ما حصل في هذه المزرعة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على الدخول عن طريق الخلع والكسر الى مزرعة مخصصة لتربية الحيوانات في بلدة عيتنيت في البقاع الغربي حيث قاموا بسرقة نحو 40 رأس من الماشية بالاضافة الى العدة الزراعية الموجودة في المزرعة.