لبنان

السرقات تتواصل... اليكم ما حصل في هذه المزرعة

Lebanon 24
15-04-2022 | 06:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام مجموعة من المجهولين على الدخول عن طريق الخلع والكسر الى مزرعة مخصصة لتربية الحيوانات في بلدة عيتنيت في البقاع الغربي حيث قاموا بسرقة نحو 40 رأس من الماشية بالاضافة الى العدة الزراعية الموجودة في المزرعة. 

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