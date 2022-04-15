الدفاع المدني يخمد حريقا في بقرصونا ـ الضنية

أخمد عناصر الدفاع المدني في مركز سير ـ الضنية فجر اليوم حريقا أتى على محال تجارية عائدة لآل طحان في بلدة بقرصونا ـ الضنية. ولم يصب أي شخص بأذى واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.

