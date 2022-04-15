لبنان

الدفاع المدني يخمد حريقا في بقرصونا ـ الضنية

Lebanon 24
15-04-2022 | 06:22
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 أخمد عناصر الدفاع المدني في مركز سير ـ الضنية فجر اليوم حريقا أتى على محال تجارية عائدة لآل طحان في بلدة بقرصونا ـ الضنية. ولم يصب أي شخص بأذى واقتصرت الأضرار على الماديات فقط.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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الدفاع المدني

الضنية

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