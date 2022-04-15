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لبنان
العلامة فضل الله: الاستحقاق الانتخابي فرصة للوصول إلى المرشح الأفضل
Lebanon 24
15-04-2022
|
06:43
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ألقى العلامة السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، بحضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية: "إننا نعيد التأكيد أن يكون هذا الاستحقاق فرصة للتنافس للوصول إلى المرشح الأفضل والمشروع الأكثر واقعية وعملية لإنقاذ هذا الوطن بعيدا عن سياسة الترغيب والترهيب، والاستقواء بشد العصب الطائفي والمذهبي والسياسي أو بطرح شعارات موترة وغير واقعية وتكون على حساب البلد ومنعه".
وعلى الصعيد الأمني: "إننا ننبه إلى خطورة تنامي معدلات الجريمة والسرقة والاعتداء على الممتلكات، حتى بات الناس معها يخشون في تنقلاتهم وحتى ومن هم في بيوتهم على أرواحهم وممتلكاتهم ممن يمتهنون السرقة ولا يأبهون بأرواح الناس، وقد يكون وراء ذلك جهات تريد العبث بأمن البلد واستقراره...إننا أمام ذلك ندعو القوى الأمنية والبلديات ومن يملكون حضورا على الأرض إلى استنفار جهودهم من أجل حماية أرواح الناس وممتلكاتهم ومقدراتهم ومنعا من أن يدعو ذلك كل مواطن إلى أن يحمي نفسه وبيته بنفسه لا بقوة الدولة والقانون والقضاء الرادع.
وبالانتقال إلى اليمن، فإننا نأمل أن تساهم الهدنة التي حصلت في هذا البلد في فتح الباب واسعا للحوار للوصول إلى عودة الوئام بين كل مكوناته وإنهاء الحرب التي أكلت أخضره ويابسه بعيدا من التدخلات ولغة الفرض والإقصاء".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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