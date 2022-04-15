لبنان

إفطار للسفارة الهندية بحضور وزير الاقتصاد

Lebanon 24
15-04-2022 | 05:05
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نظمت سفارة الهند في لبنان ندوة تجارية ومأدبة افطار في فندق "الموفنبك"، بالتعاون مع اللوبي الاقتصادي في لبنان. 

حضر الندوة وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان أمين سلام وسفير الهند في لبنان الدكتور سهيل أجاز خان ومدراء عامين وعدد كبير من رجال الأعمال اللبنانيين بالإضافة الى طاقم السفارة الهندية. 

وشكر الوزير سلام السفير خان على جهوده الجبارة الرامية الى تعزيز التجارة بين لبنان و الهند وتطويرها وأعرب عن دعمه الكامل لتسريع الشراكة الاقتصادية بين البلدين وتوسيع تجارته مع الهند. وأضاف قائلا أن لبنان حريص على الشراكة مع الهند لضمان أمنه الغذائي.
 


من جهته، شكر السفير خان الوزير على جهوده الرامية الى تطوير التجارة بين البلدين. 

وختم الدكتور المصري شاكرا السفير الهندي على تنظيم الندوات التجارية وسعيه المستمر  لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين ودعم بلاده للبنان.
المصدر: الوكالة الوطنية
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