لبنان

الدولار يعيد اللبنانيين الى الطبيعة في هذا اليوم!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-04-2022 | 06:51
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درجت العادة في يوم الجمعة العظيمة ان يقوم المؤمنون بوضع باقات الزهور  على نعش السيد المسيح خلال "رتبة سجدة الصليب" وغالبا ما كانوا يشترون الزهور والورود من المحلات المخصصة لبيعها، الا انهم هذه السنة وبفعل الارتفاع غير المقبول في أسعار الزهور، وبسبب تسعيرها وفقا لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، قاموا بتحضير "باقاتهم" بأنفسهم، وذلك عبر احضار بعض زهور الربيع من الحدائق القريبة من منازلهم.

لبنان

خاص

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