لبنان

منتجات "كيندر" الشهيرة تُسحب من لبنان بـ"أقصى سرعة".. ما السبب؟

Lebanon 24
15-04-2022 | 07:05
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وجّه وزير الصحة العامة فراس الأبيض كتاباً إلى وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لسحب بضاعة شركة "فيريرو" المصنّعة لبيض شوكولا "كيندر" من الأسواق اللبنانية، بعد وقف عمل مصنع تابع لها يُنتج شوكولا كيندر في بلجيكا إثر الاشتباه بتسبّب منتجاته بإصابات بالسالمونيلا"، وفق ما جاء في الكتاب.
 
 
 
 

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