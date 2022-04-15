لبنان

فرّ من النظارة منذ سنة ونصف وتوارى عن الانظار... شعبة المعلومات كشفت مخبأه وأوقفته وهذا ما اعترف به (صورة)

Lebanon 24
15-04-2022 | 07:06
A-
A+
Doc-P-942554-637856286543008401.jpg
Doc-P-942554-637856286543008401.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لملف فرار الموقوفين من السجون والنظارات، تقوم القطعات المختصّة في الشّعبة بعمليات بحث ميداني واستعلامي عن الأماكن المحتمل اختباؤهم فيها. وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت إلى تحديد مكان اختباء أحد الفارين من نظارة فصيلة عرمون في وحدة الدّرك الإقليمي، بتاريخ 15-8-2020، حيث كان موقوفاً بجرمَي مخدّرات وسرقة دراجة آلية، وهو المدعو:

أ. ع. (من مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)
أعطيت الأوامر لمراقبة موقع المنزل الذي يختبئ فيه، ولتنفيذ عملية مداهمة وتوقيفه، بعد التأكّد من وجوده في الدّاخل.

بتاريخ 5-4-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تم التأكّد من وجود الموقوف الفار في داخل المنزل في بلدة حارة النّاعمة، حيث نفّذت قوّة تابعة للشّعبة عملية مداهمة خاطفة، تمكّنت بنتيجتها من توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على الفرار من داخل نظارة توقيفه في الفصيلة المذكورة، مع آخرين، وأنه شارك بعملية نشر النافذة الحديدية للنظارة، قبل أن يلوذوا بالفرار.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العملُ جارياً لتوقيف باقي الفارّين.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:48 | 2022-04-15
10:28 | 2022-04-15
10:50 | 2022-04-15
10:35 | 2022-04-15
10:35 | 2022-04-15
10:20 | 2022-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website