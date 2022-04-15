لبنان

المرتضى لمناسبة الجمعة العظيمة: عنوان التضحية والفداء

Lebanon 24
15-04-2022 | 07:20
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صدر عن وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى لمناسبة الجمعة العظيمة ما يلي: "الجمعة العظيمة عنوان التضحية والفداء، ومنهج كل الذين يكتنزون في قلوبهم المحبة وقيم الخير للإنسان والوطن  والبشرية جمعاء. إن آلام المسيح تتجسد اليوم في عذابات الشعب الفلسطيني وتضحياته الكبرى، في تمرّد البشر والشجر والحجر على الإحتلال، وتنتفض غضبا ساريً على لصوص الأوطان لتطردهم من قدس الأرض كما طردهم عيسى المسيح من الهيكل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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